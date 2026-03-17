イスラエル軍の攻撃によって立ち上る煙＝16日、レバノン南部/AFP/Getty Images（CNN）イスラエルがレバノン南部で地上作戦を拡大する中、イスラエルのカッツ国防相は、避難した、または避難中のレバノン南部の「数十万人」の住民について、「（イスラエル北部の）住民の安全が確保されるまで、リタニ川以南の地域には戻らないだろう」と述べた。イスラエルは、イスラム教シーア派組織ヒズボラがレバノンから6発のロケット弾を発射