AZWAYは、10代〜70代以上の男女300人を対象に「実家にあるもので捨てられないアンケート」を実施し、2026年3月13日に結果を発表した。調査期間は2026年1月6日〜12日、インターネット調査にて行われた。調査の結果、実家に捨てられないものがある人は94.0%(282人)にのぼり、1位は「写真・紙のアルバム」となった。また、置かれている期間は10年以上が73.3%(220人)を占め、思い出の品が長期にわたって保管されている実態が判明した。