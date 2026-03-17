アンガールズ田中卓志（50）が16日、フジテレビ系「呼び出し先生田中」（月曜午後7時）に出演。卒業式SPと題した最終回で、涙ながらに生徒10人に贈る言葉で本音を吐露した。最終回を締める言葉としてスタジオの卒業生10人に副担任のシソンヌ長谷川忍に促されて最後のあいさつをした。番組の最初から「パクリ」と言われ「ナイナイの方が良かった」などの声にさらされていたことを吐露した。「週刊文春に直撃されて、『ナイナイさん