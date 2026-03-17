第6回WBC準決勝●イタリア2−4ベネズエラ○＜現地時間3月16日ローンデポ・パーク＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のベネズエラ代表がイタリア代表に逆転勝利。米国代表が待つ決勝戦への切符を掴んだ。ベネズエラは序盤に2点先制を許すも、4回表に4番エウヘニオ・スアレスが反撃開始の2号ソロ。イタリアのエース右腕ノラが投じた外角ボールゾーンのナックルカーブを鋭く振り抜き、左翼スタンドに運んだ