京楽産業．は、パチンコ・パチスロを通して日本のポップカルチャーを応援する新たな取り組み「KYORAKUジャパンカルチャープロジェクト」を昨年末より始動している。現在、特設サイト(KYORAKUオフィシャルサイト内)では、SNS投稿や動画配信などに使える各種デジタルアイテム・サウンドを無料で利用できるサービス「サプスク」や、企業CMと連動したスペシャルキャンペーン第2弾を実施している。■「KYORAKUジャパンカルチャープロジ