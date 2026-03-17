コンパクトな丸っこいフォルムがかわいい……！ シャープの3合炊きマイコン炊飯器「KS-CS05J」は、ズバリ“自炊を楽しくする、置いて絵になる炊飯器”が売り文句の1台。実売1万円台という手ごろ感もあるし、ちょっとした料理もできるので、1〜2人暮らし用にぴったりなのです。日常にどれくらいフィットしてくれるのか、実際に使ってみた感触をレポートしていきます。 ↑シャープの3合炊きマイコンジャー炊飯器「KS-CS05J」