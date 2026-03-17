テレ東で不定期で放送し、社会や人々に様々なメッセージを与えている人のポジティブな生き様に迫るドキュメンタリー番組「ザ・ドキュメンタリー」の3月18日（水）深夜2時からの放送にて、シンガー・女優・モデルとして、多彩な才能で活躍する平手友梨奈がナレーターを務めます。平手友梨奈は2016年、欅坂46としてデビュー。2018年には、映画『響-HIBIKI-』で初主演を務め様々な新人賞を