能登半島地震で損傷した金沢港戸水ふ頭の復旧工事がほぼ完了し、今月21日からクルーズ船の受け入れが再開される見通しになりました。戸水ふ頭は、液状化で岸壁が傾くなどの被害が発生し、国と石川県が、おととし10月から復旧工事を進めていました。船が着岸できない状態が続いていましたが、石川県などによりますと、地盤の補強や舗装などの工事がほぼ完了し、21日に中型クルーズ船が入港予定だということです。21日は