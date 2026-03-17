いえらぶGROUPは3月13日、「首都圏の住宅価格高騰に関するアンケート調査」の結果を発表した。同調査は2月6日〜20日、不動産会社69件、エンドユーザー884件を対象に、インターネットで実施した。首都圏の住宅価格が高騰していると感じますかエンドユーザーに、首都圏の住宅価格が高騰していると感じるか尋ねたところ、51.5%が「非常に感じる」、26.5%が「やや感じる」と回答した。合わせると、約8割が首都圏の住宅価格の高騰を実感