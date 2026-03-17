ブラジルサッカー連盟（ＣＢＦ）は国際マッチウィークに臨む同国代表メンバーを発表した。２年半ぶりとなる代表復帰の可能性が報じられていたＦＷネイマール（３４＝サントス）が選外となった。ネイマールはＦＷロドリゴ（レアル・マドリード）が負傷したため、カルロ・アンチェロッティ監督がクラブで復活の兆しを見せている元エースストライカーをリストアップしていると伝えられており、２０２３年１０月のＷ杯南米予選以来