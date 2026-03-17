「一生分の鳥が見られる」かもしれない。大阪市立自然史博物館（大阪市東住吉区）で特別展「鳥―ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統―」がこのほど始まった。世界各地の鳥の標本400点以上を一堂に集め、最新のゲノム解析研究に基づく新しい鳥類の系統関係や進化の姿を紹介する、まるで鳥図鑑の中に紛れ込んだような大規模展覧会だ。展示風景まるで図鑑の中を歩いているような会場鳥類は約1万種が知られ、形態や生態は多様。