「世界でいちばん睡眠時間が短い」といわれている日本。電車や移動時間の「居眠り」も日本ならではの光景と言われている。寝不足大国の日本に対し、他国はどのような睡眠文化があるのだろうか？関西を中心に活躍するお笑いコンビ・はるかぜに告ぐが「世界の睡眠事情」を紹介した。☆☆☆☆【デンマーク】赤ちゃんは氷点下の屋外で昼寝赤ちゃんをベビーカーに乗せ、極寒の屋外で昼寝させる習慣がある。マイナス10度までは一般的