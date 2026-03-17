雪のほとんど降らない地域に住む三歳の娘が、テレビで見た雪景色に憧れ、和室いっぱいに“あるもの”で「雪」を作った出来事。突然の光景に驚きながらも、その発想の可愛らしさに思わず笑ってしまう私。心が温かくなる冬の思い出として残った、筆者のエピソードです。 雪に憧れた三歳の娘 晩ご飯の支度に追われていた冬の夕方、テレビのニュースでは東北地方の大雪が報じられていました。画面には、膝まで埋もれそ