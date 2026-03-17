猫を悩ませているかもしれないNG行動5つ 飼い主にとっては何気ない行動でも、猫にとっては大きな負担になっている場合があります。 ストレスはすぐに表に出るとは限らず、少しずつ蓄積して体調や行動に影響を及ぼします。ここでは、猫を気付かぬうちに悩ませている可能性のあるNG行動を5つ紹介します。 1.しつこく構いすぎる かわいいからといって長時間撫で続けたり、嫌がるそぶりを無視して抱っこしたりすると、猫は