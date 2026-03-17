春らしく日差しの暖かい日は、ピクニックや公園ランチを楽しむのにぴったり。手作りのお弁当を持って出かけてみては？ そこで今回は【3COINS（スリーコインズ）】に登場した、カラフルで可愛い「新作ランチボックス」をご紹介します。 色鮮やかなバイカラーでお弁当が楽しみに お弁当箱のグリーンと、ゴムバンドのブルーによるバイカラーが華やかな「ランチボックス2段」。上段は360ml、下