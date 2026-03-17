壊れたおもちゃに再び命を吹き込むボランティア団体「おもちゃ病院」の活動がSNSで注目を集めている。 【写真】"おもちゃドクター"が知恵を出し合って再び命を吹き込みます ピーナツ仕様のガッキーさん（@peanutmadame）がXに投稿したのは、かつて大ブームだったおもちゃ、ファービーの動画。流行当初は偽物のファービーしか手に入らなかった投稿主は、最近フリマアプリで壊れ