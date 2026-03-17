事故があった現場倉敷市茶屋町早沖 16日夕方、岡山県倉敷市の市道で軽自動車と乗用車が衝突し、軽自動車に乗っていた75歳の女性が死亡しました。 警察によりますと、16日午後5時5分ごろ、倉敷市茶屋町早沖の市道交差点で、軽自動車と普通乗用車が衝突しました。 この事故で、軽自動車の助手席に乗っていた岡山市南区の女性（75）が胸などを強く打ち、死亡しました。 また軽自動車を運転していた70代の男性が重傷