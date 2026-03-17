福岡市内の多くの小学校で17日、卒業式が行われました。 福岡市早良区の高取小学校では17日午前、保護者らが見守る中、6年生182人が門出の日を迎えました。式では、卒業生一人一人の名前が呼ばれ、清水浩一校長から卒業証書が手渡されました。■高取小学校・清水浩一校長「高い目標を成し遂げたいと思うなら常に足元を見て今できることをコツコツと積み重ねること目の前の小さな一歩を大切にしてください」福岡市教育委員