明日18日(水)以降は雨でも気温が高く、九州から関東では桜の開花が進むでしょう。積雪が多い地域では雪解けが進みやすく、なだれや屋根からの落雪などにご注意ください。短い周期で天気変化明日18日(水)から19日(木)にかけては九州から関東付近を低気圧が通過し、西から雨の範囲が広がるでしょう。九州から関東は雨脚の強まる所があり、太平洋側の沿岸部を中心に落雷や突風に注意が必要です。20日(金・春分の日)からの3連休は晴れ