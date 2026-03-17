外国につながる人びとへの差別と偏見を助長するおそれがある──。茨城県弁護士会（遠藤俊弘会長）は、茨城県が導入を予定している「不法就労外国人に関する通報報奨制度」の撤回を求める会長声明を発表した。声明は3月11日付。茨城県は新年度から、不法就労の外国人を雇用している事業者などに関する情報提供を市民から募り、摘発につながった場合に報奨金を支払う制度を開始する方針を明らかにしている。不法就労対策の一環とさ