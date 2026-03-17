16日午前、岐阜市の金華山でひとりで登山をしていた76歳の女性が、別の登山者に道を譲ろうとした際に足を踏み外して滑落し、死亡しました。警察などによりますと、16日午前11時ごろ、岐阜市の金華山でひとりで登山をしていた市内に住む宮崎すぎ枝さん(76)が、岩場から滑落しました。警察と消防が救助にあたり、防災ヘリで救急搬送されましたが、その後死亡が確認されました。宮崎さんは、東坂ハイキングコースから山