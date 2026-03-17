デンソーカップ第25回大学日韓定期戦で、全韓国大学選抜は5連敗を喫した韓国の大学サッカー界に衝撃が走っている。3月15日、日本で行われたデンソーカップ第25回大学日韓定期戦で、全韓国大学選抜は全日本大学選抜に1-2で敗戦。これで同大会5連敗を喫することとなった。韓国メディア「マイデイリー」は「再び露呈した日本サッカーとの格差」と綴り、近年の日韓の力関係を厳しく伝えている。試合はセットプレーから2失点を喫し