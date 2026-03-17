大きな被害につながる土砂災害への理解を深めてもらおうと、国土交通省が企画した作文コンクールで高知市の小学生が優秀賞を受賞しました。国土交通省が企画した作文コンクールで優秀賞を受賞したのは、高知市の高知小学校3年の中山暉一朗さんです。3月17日に学校で表彰式が行われ、県防災砂防課の森本剛正課長から表彰状と図書カードが贈られました。このコンクールは土砂災害防止への関心と理解を深めて