全国で最も早くサクラの開花が発表された県内ですが南国市では早くも田植えが始まっています。高知県南国市大筎の武市竜人さんの田んぼでは3月13日から田植えが始まっていて2026年は32ヘクタールでコメ作りを行うことにしています。■井上琢己アナウンサー「きらきらと輝くたんぼ。南国土佐ははやくも田植え。7月中旬収穫予定の南国そだち」17日は、大型の田植え機を使って極早生の品種「南国そだち」を植えてい