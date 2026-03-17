陸上男子長距離で青学大ＯＢの吉田圭太（ＧＭＯインターネットグループ）が１７日までに自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。お相手は、青学大出身で女子１００メートル障害の安達楓恋（かれん、ジーケーライン）。吉田は「夫婦として、そして競技者として。これからも二人で走り続けていきます。どうぞよろしくお願いいたします」とつづり、ブラックを基調にしたシックなウェディングフォトを披露。安達もインス