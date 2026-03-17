さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、トレンドのネオンカラーで日常を彩る「スヌーピー」グッズが登場。クリア素材のバッグや機能的なマグボトルなど、ポップな新作グッズが全4カラーで展開されます☆ スケーター「スヌーピー」ネオンカラーシリーズ 販売店舗：スケーター公式オンラインショップ 、全国の雑貨店など スケータ