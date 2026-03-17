１５日、「２０２６ＦＩＲＳＴＲｏｂｏｔｉｃｓＣｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ」上海国際地区大会の様子。（上海＝新華社記者／劉穎）【新華社上海3月17日】中国上海市の華東師範大学閔行（びんこう）キャンパスで13〜15日、青少年を対象とした国際ロボット競技会「2026FIRSTRoboticsCompetition」の上海国際地区大会が開催された。国内外から50チーム、約千人が出場、ロボット技術の創造性を駆使し、知恵を競い合った。１