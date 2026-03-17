ドジャースのロバーツ監督が16日(日本時間17日)、取材に応じ、チームに合流した大谷翔平選手の今後について語りました。WBC準々決勝のベネズエラ戦で敗れた野球日本代表「侍ジャパン」。大谷選手は、米アリゾナ州グレンデールのキャンプ地に戻り、練習を行いました。全体練習には参加せず、別メニューで軽い調整を実施。ルーティーンの壁当ての最中には、佐々木朗希投手を含むチームメイトや球団職員と再会して談笑する場面もあり