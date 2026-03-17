歌手で俳優の平手友梨奈が、18日放送のテレビ東京「ザ・ドキュメンタリー『バタフライ チルドレン〜皮膚の難病と生きる少年〜』」（深2：00）でナレーションを担当することが決定した。【番組カット】国の指定難病「表皮水疱症」と向き合う少年テレ東で不定期で放送し、社会や人々にさまざまなメッセージを与えている人のポジティブな生き様に迫るドキュメンタリー番組『ザ・ドキュメンタリー』。あす18日の放送では、患者数が