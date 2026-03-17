◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 ベネズエラ 4-2 イタリア(日本時間17日、ローンデポ・パーク)7回に4-2と勝ち越しに成功したベネズエラ代表は、8回に6番手としてオリックスでも活躍するマチャド投手を起用。イニングの頭から登板し、2者連続で空振り三振に仕留めるなど圧巻の投球を披露しました。マチャド投手は先頭のザック・デゼンゾ選手をサードゴロにおさえると、続くジャック・カグリオーン選手をチェンジアップで空