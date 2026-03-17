4人組グループ・Aぇ! groupの佐野晶哉が7月25から8月30日まで全国14都市を巡る、アメリカ発の“魅せる”音楽エンターテインメント『blast ブラスト！』のスペシャルサポーターに就任した。【場面写真】Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉が6つ子にAぇ! groupでドラムを担当し、学生時代には吹奏楽部・マーチングバンドを経験、さらに大学では作曲を学ぶなど、確かな実力と豊富な音楽経験を持つ佐野。楽器演奏・作曲の両