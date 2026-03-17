国会ではホルムズ海峡への自衛隊派遣の可能性について、政府側は引き続き現時点で派遣要請はなく対応は検討中と説明しています。高市首相は、「国会承認が必要なミッションもある」とした上で、その場合は与野党に丁寧に説明する考えを強調しました。高市首相「法的に可能な範囲で何ができるかということを精力的に政府内で検討をしております。事によっては国会の承認が必要なミッションもあるわけでございますけれども、そういう