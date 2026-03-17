ＢＴＳのＳＵＧＡが参加した、自閉症スペクトラム障害のある児童・青少年のための音楽を用いた社会性療法マニュアル「マインド・プログラム」が１７日に発売された。現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈは、代表著者を、韓国医療界をけん引するセブランス病院のチョン・グナ小児精神科教授が担ったと報じた。記事によると、同プログラムは言語理解力と認知能力を前提に基づき設計されたもので、発達の遅い児童には適用が難しかった