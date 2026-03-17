俳優の山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（5月15日公開）のアメリカロケ・メイキング写真が公開された。【写真】馬がうらやましい…！穏やかな表情で馬と触れ合う山下智久テキサスの砂漠地帯で突風を受けながら両手を広げる山下の姿をはじめ、穏やかな表情で馬と触れ合う山下、そして泥だらけになりながらも恋人・榎本美波役の泉里香を抱きしめる様子など、実際にアメリカロケを敢行した撮影風景が切り取られている。