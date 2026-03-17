アイドルグループ・乃木坂46の井上和がボーカロイド楽曲を歌唱する特別番組『Nagi Inoue（Nogizaka46）meets VOCALOID MUSIC -Special Live & Document-』が、4月29日にMTVで放送される（後7：00〜）。【全身ショット】美しい…ブラックコーデを着こなした井上和井上は乃木坂46の5期生メンバーで、幼少期からボカロ文化に親しんできた。2025年の音楽アワード『MTV VMAJ』では、ボカロ楽曲の受賞作品「リレイアウター」を歌