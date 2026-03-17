トランプ氏は16日、3月末に予定されていた米中首脳会談のための中国訪問について、1カ月ほど延期するよう中国に要請したと述べました。トランプ大統領:中国と協議中だ。行きたいが、戦争のためここにいなければならない。そのため1カ月ほど延期するよう要請した。理由としてイランとの戦争のため、ワシントンにとどまる必要があると説明しています。