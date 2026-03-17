県が魚津市に新たに整備する「新川こども施設」の建設を前に、きょう関係者が工事の安全を願いました。来年8月に開館する予定です。「新川こども施設」は県が魚津市の新川文化ホールの敷地内に整備を進めていて、来月から本格的な工事が始まります。きょうは関係者およそ80人が集まり、工事の安全を願いました。延べ床面積は2700平方メートル余り、鉄骨づくりの2階建てで、秘密基地をイメージした空中キッズハウ