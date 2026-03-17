けさ富山市の集合住宅で火事がありました。けが人の情報は入っていません。こちらは火災発生直後のKNBの情報カメラの映像です。富山市五福方向の、学生アパートが多く立ち並ぶ一角から、黒煙が立ちのぼっている様子が確認できました。警察と消防によりますと、きょう午前8時50分ごろ、富山市寺町で「6階建ての建物の4階のベランダから炎と煙が見える」と、近くで作業をしていた人から消防に通報がありました。消防車14台が出