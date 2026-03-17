サイバー攻撃のイメージ政府は17日の閣議で、サイバー攻撃に先手を打って被害を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」の導入を巡り、攻撃元サーバーに入り込んで無害化する措置を10月1日から可能とすると決定した。サイバー攻撃の急増で国民生活や経済活動に影響を及ぼす恐れが強まる中、政府は能動的サイバー防御の2027年の全面導入に向けて準備を加速させる。能動的サイバー防御の柱となる無害化措置に加え、平時からインターネ