タレント伊集院光（58）が16日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK伊集院光深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）について言及した。「最後だから、最後までしつこく言っておく。内容自体は強いチームで、いつ負けてもおかしくないし。野球はやっぱり負ける時負けるから。五分五分のチームだって負ける時は負けるのに、下手したら6（対）4ぐらいで強いチームに当たってるんだから。そ