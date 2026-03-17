女優の長谷川京子（47）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。長谷川は「最近はこのメガネとシンプルで細いヘアバンド、そしてブラウンのエコレザージャケットの組み合わせが妙に好きなんです」と伝えた。そしてメガネを掛けた姿で、サラダを取り分ける写真をアップ。またストーリーズでは、エレベーター内で撮影した全身ショットを披露した。この投稿にフォロワーからは「似合うーーー」「