アメリカのトランプ大統領は事実上の封鎖が続くホルムズ海峡での船舶の安全確保に向け、日本などを名指ししてあらためて支援を要請しました。トランプ大統領:（ホルムズ海峡から石油を）日本は95％、中国は90％、多くの欧州諸国もかなりの量を得ている。韓国は35％だ。だからホルムズ海峡で協力してほしい。トランプ大統領は16日、日本などを名指したうえでホルムズ海峡での船舶の安全確保について「喜んで支援すべきだ」と主張し