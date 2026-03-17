女優平手友梨奈（24）が、テレビ東京系ザ・ドキュメンタリー「バタフライチルドレン〜皮膚の難病と生きる少年〜」（18日深夜2時）でナレーターを務める。17日、同局が発表した。番組では、皮膚が破れるという10万〜20万人に1人の難病「表皮水疱（すいほう）症」と闘う少年、葛西望くん（10）と家族を2年にわたり密着取材。平手が「声の力」で主人公たちの未来に向けた挑戦をそっと後押しする。◆中村航プロデューサーコメントこ