女の子の危機を救ったゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で17万回再生を突破し、「なんて優しい子なんでしょう」「みんないい子すぎる」「可愛いが渋滞してる…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：1歳の女の子が『犬に靴下を取られてしまった』結果→見かねた大型犬が…人間のような行動】 豆柴、女の子の靴下を奪取！！ YouTubeチャンネル