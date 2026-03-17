傷害の疑いで、いずれも自称で、三条市に住む無職の男（73）が16日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男は16日午後4時20分頃、燕市道金の一般住宅で70代男性に対し、灰皿で頭や顔を複数回殴打する暴行を加え、全治不詳の出血を伴うケガをさせた疑いです。被害者から通報があり、かけつけた警察が男を現行犯逮捕しています。2人は知人関係で、逮捕された男が被害者宅を訪ねて、ケンカになったということです。調べに