車を運転していた投稿者さまが発見したのは、1匹で彷徨っていた迷い犬。その後すぐさま緊急保護して飼い主を探そうと行動する姿は、Instagramで大きな反響を集め、「登場してくるすべてが可愛くてニコニコして見させていただきました」「なんて素敵な人なんだ」「優しさに感動しました！」といった声が殺到しています。 【動画：女性が車の運転中に『ひとりぼっちの迷い犬』を発見→緊急で保護して…まさかの『行動力』】 迷い犬