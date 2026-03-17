団子をまいてことし1年の無病息災を祈る伝統行事「団子まき」が佐渡市の寺で行われました。「団子まき」は本来釈迦の命日である2月15日に釈迦をしのび、ご利益を分け合うために行われる伝統行事です。佐渡市では1か月遅れの3月15日に行われています。大川集落では行事の3日前に米粉と食紅で色とりどりの団子を作ります。その数、およそ800個。寺の本堂でお菓子と一緒にまかれました。集まった住民は楽しそうに団子を拾っていました