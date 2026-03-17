見た目はまるでポップコーン。三重県尾鷲市で、春の訪れを告げる「アオモジ」の花が見頃を迎えています。 【写真を見る】まるで“ポップコーン” アオモジの花が見頃 爽やかなレモンのような香り漂わせ…一足早い春の訪れ告げる 三重･尾鷲市 浜風に揺れながら、ポップコーンのような珍しい花を咲かせている「アオモジ」。九州や四国など、温暖な地域に自生するクスノキ科の落葉樹です。 爽やかなレモンのよう