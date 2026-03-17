せいろで作る蒸し料理。野菜やお肉を一気に調理できるうえに、油を使って焼くよりもヘルシーと人気です。しかし、サイズが大きく場所を取るうえに、お手入れも大変…。そこで、なかなか一歩踏み出せないという方に、ダイソーで購入できるおすすめの商品をご紹介します！鍋だけでなく、電子レンジでも調理可能ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シリコーン蒸し器価格：￥330（税込）サイズ（約）：直径20cm販売ショ