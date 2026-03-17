17日(現地時間)、レヴァークーゼンはアーセナルとのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)ラウンド16・2ndレグに臨む。11日にレヴァークーゼンの本拠地バイ・アレーナで行われた1stレグでは、46分にレヴァークーゼンがコーナーキックからロベルト・アンドリッヒがヘディングシュートを決めて先制。その後はアーセナルに決定機を作らせなかったが、89分にペナルティキックを決められ1-1の引き分けに終わっていた。１stレグでは寸前のところ